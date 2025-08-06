Эфе Аджагба и Франк Санчес не могут договориться о бое

Нигериец Эфе Аджагба (20–1–1, 14 КО) и кубинец Франк Санчес (25–1, 18 КО) не могут договориться о поединке, который должен определить обязательного претендента на титул IBF Александра Усика. Международная боксерская федерация (IBF) перенесла дату проведения промоутерских торгов с 5 на 12 августа. Такой запрос поступил от боксеров и их промоутеров. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Если стороны не смогут прийти к соглашению о распределении призового фонда, то состоятся торги, победитель которых будет определен тем, кто предложит наибольшую сумму.

Поединок между Аджагбой и Санчесом определит, кто станет соперником Усика, но украинский боксер может отказаться от титула IBF, если не захочет выходить на ринг против победителя этого боя.

Реванш между Аджагбой и Санчесом состоится в октябре 2021 года, когда Санчес одержал победу единогласным решением судей. Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) также назначила соперника для Усика – им стал новозеландец Джозеф Паркер.

