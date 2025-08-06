Переход Слюбика в Динамо сорвался из-за требований Руха

Трансфер защитника львовского «Руха» Богдана Слюбика в киевское «Динамо» не состоялся из-за финансовых требований со стороны львовского клуба. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В январе 2025 года 21-летний футболист прошел просмотр в «Динамо», однако стороны не смогли договориться о переходе игрока. Клуб из Львова запросил за Слюбика 5 миллионов евро, но киевляне отказались платить такую сумму за защитника.

Кроме того, рассматривался вариант аренды игрока, однако «Динамо» не приняло условия, которые предложил «Рух». Львы требовали, чтобы Слюбик имел регулярную игровую практику и выходил в стартовом составе минимум в 70% матчей.

В результате «Динамо» решило отказаться от подписания контракта с Слюбиком, и он вернулся в «Рух».

В прошлом сезоне Слюбик провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он пропустил несколько матчей из-за травм. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 700 тысяч евро.

