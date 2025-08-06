Грилиш может оказаться в Эвертоне: сенсационный трансфер

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити и Эвертон ведут прямые переговоры по поводу перехода полузащитника Джека Грилиша. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Манчестер Сити намерен продать самого дорогого игрока в своей истории, но пока не нашел покупателя. В то же время, Эвертон готов взять Грилиша в аренду на один сезон и покрыть часть его зарплаты.

Переговоры между клубами касаются суммы аренды и того, кто будет покрывать большую часть зарплаты футболиста. Сообщается, что сам игрок не против перейти в ливерпульский клуб, так как там у него будет больше шансов регулярно выходить на поле.

