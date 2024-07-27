Валттери Боттас: Результат отражает нашу скорость

Валттери Боттас доволен результатами квалификации, Гуаньюй Чжоу – расстроен…

Валттери Боттас (14-й): «Считаю, сегодня мы добились максимума, учитывая непредсказуемые, постоянно меняющиеся условия на трассе. Удалось проехать несколько кругов с хорошим временем, и конечный результат в значительной степени отражает нашу скорость.

Каждый круг был разным, сцепление постоянно менялось, но в последней попытке во второй сессии мне удалось прибавить и занять 14-е место.

Завтра вновь будет сухо, вчера мы хорошо поработали на сухой трассе, нашли оптимальные настройки, что должно помочь. Будет здорово заработать очки перед летним перерывом. На этой трассе мы видели несколько непредсказуемых гонок, и в целом здесь всегда преобладал высокий темп, так что посмотрим, что получится».

Гуаньюй Чжоу (20-й): «В квалификации я упустил свой шанс. Первая попытка на сликах прошла неплохо, в тот момент мне казалось, что я пройдут во вторую сессию. Но перед выездом на свежей резине команда придержала меня на пит-лейн, чтобы лучше рассчитать время финального заезда, и, к сожалению, эта стратегия не сработала. Я оказался в конце вереницы машин, направлявшихся к финальной шикане, и, имея всего один круг для оптимальной подготовки шин, и не смог улучшить свое время.

Несмотря на эту неудачу, я верю, что завтра мы сможем отыграться, учитывая мои ощущения от машины».

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