Сборная Украины по баскетболу обыграла Эстонию в спарринге

Команда Степановского завершила летний сбор с семью победами в девяти встречах

Сборная Украины по баскетболу одержала непростую победу над Эстонией в контрольном матче, прошедшем в Риге — 88:79.

Игра большую часть времени проходила на равных, с переменным перевесом одной из команд. Сине-желтые, игравшие в экспериментальном составе, сперва вырвали победу в первой четверти (21:18), а затем ушли на большой перерыв при счете 42:38.

Эстонцы впоследствии прибавили, долгое время вели в счете, но подопечным Виталия Степановского удалось свести третью четверть к ничейному результату — 63:63.

Долгое время судьба поединка была неясна, в счете попеременно лидировали оба соперника. И тут решающий вклад в победу своей команды внес Иссуф Санон, набравший 13 очков подряд. Этот рывок и определил итоговый результат в пользу украинской команды.

Сине-желтые завершили свой летний сбор, по итогам которого сумели одержать семь побед в девяти матчах. Шесть из них пришлись на недавний выставочный турнир William Jones Cup в Тайвани, который команда Степановского завершила на третьем месте.

Баскетбол. Контрольный матч

Украина — Эстония — 88:79 (21:18, 21:20, 21:25, 25:16)

Украина: Санон (17), Кобзистый (15 + 5 подборов), Сидоров (13), Шундель (10), Новицкий (9), Соловьев (7), Антипов (6), Крутоус (5), Петров (5), Конев (1 + 7 подборов)

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