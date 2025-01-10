Киев-Баскет уверенно переиграл БК Ровно в центральном матче ивано-франковского бабла Суперлиги FAVBET

Буренко забросил 8 трехочковых за игру, а Сандул насобирал 30 подборов за два дня

Киев-Баскет не оставил шансов БК Ровно в поединке ивано-франковского бабла регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 99:73.

Результативную первую четверть вторая команда чемпионата завершила с 9-очковым преимуществом. Во втором отрезке ровенчане постарались дать бой и к большому перерыву сумели сохранить то же отставание.

В третьей четверти киевляне буквально смяли соперников с площадки, установив неотыгрываемый гандикап. В дальнейшем перевес Киев-Баскета достигал 30 и более очков, но соперник все-таки избежал разгрома.

Самым результативным игроком с отрывом стал Павел Буренко — 28 очков, 24 из которых он набрал бросками из-за дуги. Еще четверо киевлян набрали 10 и больше, а Максим Сандул вновь отметился крутой статистикой подборов — их он насобирал ровно 30 за два последних матча.

Команда Дмитрия Забирченко еще крепче утвердилась на втором месте, а БК Ровно упустил возможность подвинуть с третьей строчки Черкасских Мавп.

Бабл завершится сегодня матчем Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк, а уже 11-12 января в Днепре состоится новый бабл, с участием действующего чемпиона, а также БК Запорожья, Черкасских Мавп и Кривбасса.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Киев-Баскет — БК Ровно — 99:73 (29:20, 17:17, 30:13, 23:23)

Киев-Баскет: Буренко (28 + 6 передач + 5 подборов), Клевзуник (18 + 5 подборов), Зайцев (12), Сушкин (10 + 6 передач), Когут (11), Карпюк (6), Сандул (5 + 13 подборов + 5 передач), Сафонов (5), Рыжков (4)

БК Ровно: Соловьев (16 + 7 подборов), Головчик (16 + 5 передач), Браун (12), Фуллер (11), Рябой (9), Герасимчук (3), Гарбар (2 + 6 подборов), Шептицкий (2)

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