Новак Джокович заявил, что избежал скандала в Испании и отравился тяжелыми металлами в миграционном отеле в Австралии. Реакция властей и экспертов

Сербский теннисист поделился с журналом GQ своими воспоминаниями и эмоциями относительно своей скандальной депортации из Австралии три года назад.



Напомним, в январе 2022 года по итогам судебной тяжбы Федеральный суд Австралии не поддержал апелляцию спортсмена на аннулирование его визы по решению Министра по вопросам иммиграции и Новак Джокович был депортирован из страны.

«Это было настолько политически. Это не имело ничего общего ни с вакциной, ни с COVID, ни с чем-то другим, – говорит Джокович в интервью GQ. – Это просто политика. Политики не могли выдержать моего присутствия. Для них, я думаю, было меньше вреда депортировать меня, чем держать меня там».

Как оказалось, Австралия была не единственной страной, у которой были вопросы относительно пребывания Джоковича на ее территории.

Напомним, после того, как спортсмен в декабре 2022-го года переболел коронавирусом в Сербии, он уехал в Испанию для подготовки к Australian Open. Во время судебного процесса в Мельбурне испанские журналисты изучили документы и таймлайн опубликованные в материалах дела стороной теннисиста. Некоторые из указанных фактов вызвали у них вопрос, легально ли Новак Джокович въехал в Испанию, ведь по их информации он не имел специального разрешения. МВД страны тогда обратилось в полицию. В конце концов, со стороны властей не было заявлено ни о каких претензиях и на этом журналистское расследование завершилось. В команде теннисиста отметили, что все документы для путешествий были заполнены его менеджером, поэтому вопрос о несоответствии или ошибках – это ее вина.

Сейчас в интервью GQ теннисист рассказал, что после депортации из Австралии он сел на частный самолет, чтобы вернуться именно в Испанию, где находилась его семья. Но по дороге, по его словам, рейс перенаправили в Сербию.

«Почему? Потому что у них была информация от адвокатов, что если я приземлюсь в Испании, со мной, вероятно, произойдет то же самое, что и в Австралии», – говорит он. Поэтому со своей семьей Новак смог увидеться уже в Сербии. Какие именно вопросы могли быть у испанской стороны к спортсмену Джокович не уточнил.

Бывшая первая ракетка мира также рассказал о деталях своего пребывания в отеле для мигрантов.

«У меня была бумажка с сотней предметов: от зубной щетки, зубной пасты, воды, еды, чего угодно. Я должен был выбрать, поставить галочку в определенных графах, и каждый из этих предметов приносит определенное количество баллов, и у меня было 60 баллов в целом. Так что я набрал 59 или 60 баллов и отдал их им. Через двадцать минут я возвращаюсь, а они говорят: «Мы ошиблись, у вас не 60, а 30 баллов». Я подумал: «Вы, наверное, издеваетесь надо мной».

После депортации и возвращения домой спортсмен чувствовал себя нехорошо. Вот этот фрагмент из интервью:

– У меня были некоторые проблемы со здоровьем. И я понял, что в том отеле в Мельбурне меня накормили едой, которая меня отравила.

– Подождите, что вы имеете в виду?

– Ну, я кое-что обнаружил, когда вернулся в Сербию. Я никогда не говорил об этом никому публично, но выяснилось, что у меня был очень высокий уровень тяжелого металла. У меня был свинец, очень высокий уровень свинца и ртути.

– Вы говорите, что это, возможно, из-за еды или еще чего-то?

– Это единственный способ [пожимает плечами и поднимает брови].

– Значит, вы чувствовали себя очень плохо, когда возвращались в Европу.

– Да, очень плохо. Это было похоже на грипп, обычный грипп. Но когда прошло несколько дней после этого, обычный грипп так сильно меня свалил.

Новак добавил, что вызвал на дом врачей, которые оказывали ему помощь. «Так было несколько раз, а потом мне пришлось делать токсикологические анализы».



В издании GQ добавляют, что на их обращение дать комментарий представитель Министерства внутренних дел Австралии заявил: «Из соображений конфиденциальности Министерство не может комментировать отдельные случаи».

Дамиан Маганджа, научный сотрудник по вопросам продовольственной политики в The George Institute for Global Health (Австралия) в комментарии The Guardian, сказал, что это «дикое обвинение». «Это возможно… но очень маловероятно, учитывая, как долго он был заключен, в то время как эти блюда, вероятно, были изготовлены в массовых количествах, и, насколько мне известно, других сообщений не было».

Комментируя в целом, а не специфику дела Джоковича, доктор Барбара Кардозо, биохимик по вопросам питания из Университета Монаша, сказала, что австралийцы имеют «относительно низкий уровень воздействия свинца и ртути» благодаря мерам, включающим постепенный отказ от использования свинца в красках, бензине и сантехнике. «Ртуть может присутствовать в продуктах питания, но продукты с самой высокой концентрацией ртути – это рыба и моллюски. Концентрация ртути в рыбе и моллюсках в Австралии, относительно низкая. Нужно время, чтобы ртуть накопилась в организме и вызвала отравление. Пища, которую потребляют люди, живущие в Мельбурне и питающиеся местными продуктами, которые, возможно, были собраны здесь или проданы в местных продуктовых магазинах, вряд ли может вызвать отравление».

Доктор Кэтрин Флеминг, старший преподаватель общественного здоровья в Университете Западного Сиднея, сказала: «Без результатов клинических анализов трудно показать причинно-следственную связь между отравлением тяжелыми металлами и потребленной пищей. Однако во время пандемии мы провели исследование, посвященное продуктам питания, доступным во время карантина, специально для детей и их семей. Мы обнаружили, что это было сделано невероятно плохо, а специальное обеспечение продуктами питания имело низкое качество». Ранее уже были известны случаи, когда жители The Park Hotel, который используется как альтернативное место содержания неграждан и искателей убежища, жаловались на то, что их еда была заражена личинками.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сегодня заявил, что не видел последних комментариев Джоковича относительно этой саги. «Я не собираюсь отвечать на комментарии, которых я не видел. Я желаю мистеру Джоковичу всего наилучшего на корте во время Australian Open».

На своей пресс-конференции на Australian Open в рамках сегодняшнего медиа-дня журналисты спросили Новака Джоковича о его заявлении об отравлении, но теннисист ничего больше не добавил.

«Послушайте, статья в GQ вышла вчера в Интернете, и я думаю, что это февральский номер, поэтому она выйдет в печатной версии. Я давал это интервью много месяцев назад, поэтому я не хотел бы говорить об этом более подробно, поскольку я желаю сосредоточиться на теннисе и на том, почему я здесь. Если вы хотите увидеть, что я сказал, и получить больше информации об этом, вы всегда можете вернуться к статье».



