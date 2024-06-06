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Баскетбол

Лонзо Болл заявив, що сплатить штраф за гравчиню WNBA, який їй дали за дїї на паркеті

Лонзо Болл заявив, що сплатить штраф за гравчиню WNBA, який їй дали за дїї на паркеті

Гравчиню WNBA Енджел Різ, яка проводить свій перший рік у лізі за «Чикаго», було вилучено на останніх хвилинах матчу проти «Нью-Йорка» (75:88).

Сьомий пік першого раунду драфту-2024 отримала два технічні зауваження — за слова на адресу рефері і жест з відмашкою.

Баскетболіст «Буллс» Лонзо Болл став на сторону Різ та публічно підтримав її.

«Суддя, який видалив Енджел Різ, не розуміє, що робить. Не хвилюйся за гроші, Енджел, я візьму це на себе», – написав гравець «Буллс», який відвідав зустріч WNBA.

Штраф для Енджел склав 600 доларів.

Різ подякувала Боллу в соцмережах.

Фото: ESPN, Sports Illustrated

ua.tribuna.com

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