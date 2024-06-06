Лонзо Болл заявив, що сплатить штраф за гравчиню WNBA, який їй дали за дїї на паркеті

Гравчиню WNBA Енджел Різ, яка проводить свій перший рік у лізі за «Чикаго», було вилучено на останніх хвилинах матчу проти «Нью-Йорка» (75:88).

Сьомий пік першого раунду драфту-2024 отримала два технічні зауваження — за слова на адресу рефері і жест з відмашкою.

Баскетболіст «Буллс» Лонзо Болл став на сторону Різ та публічно підтримав її.

«Суддя, який видалив Енджел Різ, не розуміє, що робить. Не хвилюйся за гроші, Енджел, я візьму це на себе», – написав гравець «Буллс», який відвідав зустріч WNBA.

Штраф для Енджел склав 600 доларів.

Різ подякувала Боллу в соцмережах.

Фото: ESPN, Sports Illustrated

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