Хирн признался, когда Джошуа может завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда британский боксер может завершить профессиональную карьеру.

«Возможно, ЭйДжей завершит карьеру в конце 2026 года. Он может одержать победу в сентябре, а затем победить триумфатора боя Фьюри – Усик и стать абсолютным чемпионом. Что ему остается после этого делать? Джошуа – лучший в мире. Энтони хочет вписать свое имя в историю бокса, хочет, чтобы у него было наследие», – сказал Хирн.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua