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Футбол

Центральный защитник сборной Бельгии близок к переходу в Аль-Иттихад

И речь идет не в Яне Вертонгене

Центральный защитник сборной Бельгии близок к переходу в Аль-Иттихад

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Артур Теат хорошо себя зарекомендовал в прошлом сезоне в "Ренне", где в итоге получил вызов на Евро-2024 от Доменико Тедеско. Центральный защитник отыграл три поединка на этом турнире и его игра не могла пройти мимо других клубов. Впрочем, 24-летний игрок уже определился с дальнейшим развитием своей карьеры.

    По информации Фабрицио Романо, Артур Теат близок к переходу в саудовский "Аль-Иттихад". Бельгиец также прошел медицинское обследование, а сумма трансфера составит 18 млн евро.

    Добавим, что в прошлом сезоне Артур Теат провел 40 матчей и отметился 3 голами.

    www.ua-football.com

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