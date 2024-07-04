Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри будет актуальным, даже если они проиграют»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, почему бой его клиента против Тайсона Фьюри не потеряет свою актуальниость даже в том случае, если в очном бою они не будут сражаться за чемпионские пояса.

«Бой Фьюри против Эй Джея всегда будет актуальным. В зависимости от результатов измениться может только размер поединка. Если Эй Джей проиграет Даниэлю Дюбуа, а Фьюри – Александру Усику, то коммерческая разница между этим и тем, что Джошуа уничтожит Дюбуа, а Фьюри победит Усика в реванше, будет значительной. Тогда это будет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, куда более крупный бой, чем в том случае, если они оба проиграют.

Эй Джей может выиграть в сентябре, а Фьюри проиграть, но это все равно будет большой бой. Или Джошуа может проиграть, а Фьюри выиграть, но поединок все равно будет крупным. Организация этого боя во многом зависит от количества доступных денег. Если они оба проиграют, то деньги могут не мотивировать Фьюри», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Дюбуа проведет первую защиту титула IBF в бою с Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 21 сентября 2024 года.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua