Промоутер: «Фьюри прошел через наркотики и мысли о суициде. Величайший»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен впечатлен тем, что возвращение Тайсона Фьюри в бокс после жизненных кризисов вообще состоялось, поэтому сейчас супертяж заслужил отдых.

«Фьюри пора отдохнуть. Он сделал невероятный камбэк в бокс после своего падения. Мы знаем про наркотики, алкоголь, мысли о суициде. То, что он просто это прошел, это большое достижение. Бокс помог ему вернуться к жизни».

«Теперь он заслужил право наслаждаться жизнью. Если он захочет еще раз вернуться – хорошо, но мне хочется, чтобы он был счастливым. У него были три боя с Уайлдером, невероятные поединки. Классные бои с Усиком. Величайший».

«Тайсон уже сделал все, что мог в боксе», – сказал Уоррен.

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sport.ua