В Конго против проведения Гран При в Руанде

Конфликт между Конго и Руандой продолжается много лет и может помешать проведению Гран При.

На прошлогодней церемонии вручения наград FIA по итогам сезона президент Руанды Поль Кагаме подтвердил подачу официальной заявки на проведение Гран При.

В ответ, в письме исполнительному директору Формулы 1 Стефано Доменикали, министр иностранных дел Конго Тереза Кайиквамба Вагнер выразила обеспокоенность по этому поводу.

Тереза Кайиквамба Вагнер: «В настоящее время Руанда оккупирует большую часть восточной части Демократической Республики Конго, в результате чего более 700 000 наших граждан были перемещены.

Приветствуя желание Формулы 1 провести Гран При в Африке, я сомневаюсь, что Руанда наилучшим образом представит наш континент, и призываю вас прекратить переговоры и исключить Руанду из числа потенциальных хозяев.

Неужели Формула 1 действительно хочет, чтобы её бренд был запятнан кровавой ассоциацией с Руандой? Действительно ли это лучшая страна для представления Африки в мировом автоспорте?»

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