В Mercedes ожидают меньше проблем в предстоящих гонках

В Mercedes ожидают меньше проблем на предстоящих этапах в Монако, Монреале и Барселоне. Главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин рассказал, что характеристики этих трёх трасс должны частично компенсировать слабые места машины W15.

Эндрю Шовлин: «После Имолы нас ждут трассы в Монако, Монреале, а затем в Барселоне. Две из них с медленными поворотами, особенно в Монреале, где все повороты медленные. Затем предстоит выступить в Барселоне на новой конфигурации – они убрали шикану, и трасса сама по себе быстрая.

Таким образом, нам предстоит иметь дело с трассами разного типа. Мы не ждём, что приедем в Монако и неожиданно станем очень быстры. Однако особенность всех трёх трасс такова, что слабые места нашей машины будут на них проявляться в меньшей степени».

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