Реєструйтеся на «Трибуні», коментуйте – та вигравайте футболки збірної України з автографами

Це літо буде одним із головних в історії українського спорту. Футбольна збірна на Євро-24 та ОІ, Олімпіада сама по собі – і все це на тлі війни, коли спорт має подвійну цінність як предмет для гордості та можливість перемикнутися хоча б на якийсь час.

«Трибуна» продовжує розвивати сайт, мобільні застосунки та YouTube-канали для того, щоб стежити за спортом вам було простіше та цікавіше. Але наше спілкування ніколи не було одностороннім. Ми хочемо розширювати найбільшу спортивну спільноту країни та робити дискусії ще цікавіше.

Підкріпимо вашу мотивацію конкурсом, який триватиме до кінця Євро-24, а точніше – до 15 липня включно.

Як взяти участь у конкурсі?

Правила максимально прості: потрібно робити те саме, що багато хто вже так робить – писати коментарі (і/або пости).

Участь у конкурсі беруть усі користувачі, які набрали за період до 15 липня сукупно хоча б 100 балів рейтингу (плюсів за вирахуванням мінусів).

Ми беремо до уваги коментарі, написані під будь-якою новиною чи постом на сайті. Набрали ви свої 100 балів одним коментарем чи постом, чи пишете їх десятки – зовсім не принципово. Ми за веселе та змістовне спілкування, за обмін реальними емоціями та ідеями, а не за спам.

Як визначиться переможець?

Після дедлайну 15 липня, ми за допомогою рандомайзера визначимо двох переможців серед усіх, хто набрав за цей період 100+ балів (тобто на сотню більше плюсів, ніж мінусів). Предмет розіграшу – дві футболки збірної України із автографами наших футболістів.

Ви читаєте сайт, але ще не зареєструвалися, а якщо й коментуєте, то рідко? Тоді саме час приєднатися до «Трибуни» та увірватися до дискусії!

Буде ще дві нагороди – для тих, хто плюсує

Ваші плюси та мінуси до постів та коментарів допомагають кращому контенту бути на увазі: найкращі коментарі виводяться вгорі. Плюси та мінуси формують головну сторінку блогів і загалом роблять класні пости помітнішими. Не забувайте їх ставити.

Серед тих, хто в період до 15 липня поставить іншим хоча б 100 плюсів (знову ж таки не важливо, за день або розтягнувши задоволення на місяць), ми рандомайзером розіграємо дві річні преміум-підписки на мобільні додатки «Трибуни» на iOS або Android.

Якщо ви вже купили преміум-підписку (це дозволяє відключити в додатку рекламу + підтримати нашу команду), ви зможете передарувати її товаришу.

Про всяк випадок зазначимо, що будь-яка спам-активність (мультаккаунтинг, самонакрутки) перемозі в конкурсі не допомагають і в цілому припиняються в міру сил. Правила прості, бар'єр для участі низький, може виграти кожен (у крайньому випадку – просто отримати задоволення від спілкування з іншими вболівальниками).

Чати — ще один спосіб спілкування на «Трибуні»

І ще одне оновлення до головного турніру літа: у мобільних застосунках «Трибуни» для iOS та Android, як і у застосунку «Євро-24», з'явилися чати у матчах. Їх ви знайдете відразу при переході в матч із головного екрана або з матч-центру.

Приєднуйтесь! Зареєструватися на «Трибуні» – по кнопці у верхньому правому кутку сайту або мобільних додатків.

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