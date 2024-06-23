Сборная Италии может остаться без ключевого защитника перед матчем против Хорватии

Он сыграл два матча Евро-2024 в основе

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Левый защитник сборной Италии Федерико Димарко может пропустить матч третьего тура Чемпионата Европы-2024 против Хорватии. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Он получил ушиб в матче против Испании во втором туре Евро 20 июня. Это стало причиной того, что защитник пропустил сегодняшнюю тренировку.

В обоих матчах Евро-2024 Димарко играл в основе: против Албании он провел 83 минуты, а с Испанией – все 90.

Представитель "Интера" провел за сборную Италии 21 матч. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Италия сыграет против Хорватии в Лейпциге 24 июня. Пока "нерадзури" занимают второе место в турнирной таблице с тремя очками, а "шашечные" идут на последнем с одним зачетным пунктом.

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