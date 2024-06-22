Бирмингем. Томлянович впервые с 2019 года сыграет в решающем матче турнира WTA

На турнире WTA 250 в Великобритании завершились полуфинальные матчи

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Путинцева (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:2, 6:2

Айла Томлянович (Австралия, SR) — Анастасия Потапова (-, 7) 7:6(5), 6:4

Юлия Путинцева проведёт шестой финал на уровне WTA и попробует выиграть третий титул. В последний раз казахстанка играла на этой стадии в 2021 году, когда проиграла в решающем матче домашнего турнира WTA 250 в Астане.

Айла Томлянович не играла в финале турниров WTA с февраля 2019 года, когда она уступила Даяне Ястремской в матче за титул в Хуахине. В целом для австралийки это будет пятый финал в карьере, в котором она будет бороться за дебютный трофей.

Путинцева и Томлянович ранее играли друг против друга пять раз, и казахстанка выиграла в четырёх противостояниях. Предыдущий их матч состоялся в более двух лет назад на грунтовом турнире WTA 250 в Стамбуле, где победила Путинцева.

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