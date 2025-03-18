“Намерены решительно защищать свою позицию”. ATP опубликовала официальное заявление в ответ на судебный иск профсоюза игроков

Пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала официальное заявление в ответ на судебный иск Профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA)



Напомним, что сегодня PTPA объявил о подаче серии судебных исков против ведущих теннисных организаций, обвиняя их в формировании “коррумпированной, незаконной и жестокой системы”, которая фактически является монополией.

“С момента основания ATP Тура в 1990 году Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) играет ведущую роль в развитии мужского профессионального тенниса на глобальном уровне. На протяжении более трех десятилетий структура управления ATP, основанная на паритете, обеспечивала равное влияние игроков и турниров на формирование стратегического направления спорта на самом высоком уровне.

В последние годы для игроков произошли значительные преобразования. Введение новой формулы расчета призовых, рекордные выплаты на турнирах и расширенные бонусные фонды способствовали существенному увеличению доходов теннисистов (на $70 млн за последние пять лет). Введение ежегодных независимых аудитов предоставило игрокам полную прозрачность финансовых операций турниров ATP. Программа Baseline гарантирует минимальный доход для теннисистов топ-250 рейтинга, обеспечивая беспрецедентный уровень финансовой стабильности в профессиональном теннисе.

Взносы в пенсионный фонд игроков значительно увеличились, а призовые на турнирах серии ATP Challenger Tour выросли более чем в два раза, что демонстрирует стремление ATP укреплять путь развития теннисистов.

Эти реформы стали возможны благодаря системе управления ATP, в которой все ключевые решения принимаются с учетом мнения игроков и их избранных представителей. При этом теннисисты остаются независимыми спортсменами, сохраняя контроль над своим календарем, что позволяет им самостоятельно распоряжаться своим временем для участия в турнирах, тренировок и коммерческой деятельности.

В то время как ATP сосредоточена на проведении реформ в интересах игроков, PTPA продолжает создавать раскол и отвлекать внимание, используя дезинформацию вместо конструктивного диалога. Спустя пять лет после своего основания в 2020 году PTPA так и не смогла занять значимое место в теннисе, поэтому решение подать судебный иск в данный момент неудивительно.

Мы категорически отвергаем заявления PTPA, считаем их абсолютно безосновательными и намерены решительно защищать свою позицию. ATP продолжает работать в интересах тенниса, стремясь к дальнейшему росту, финансовой стабильности и лучшему будущему для игроков, турниров и болельщиков”, – говорится в официальном заявлении АТР.

btu.org.ua