Операция Стролла была не сложной и прошла успешно

По официальной версии, Лэнс Стролл не вышел на старт Гран При Испании из-за медицинских противопоказаний, хотя разногласия с командой в минувший уик-энд тоже были, и мы об этом рассказывали. Вполне вероятно, что необычную ситуацию, в которой оказался канадский гонщик Aston Martin в минувший уик-энд, надо рассматривать в комплексе.

Испанская пресса приводит несколько подробностей, связанных с операцией на правой руке, которую Лэнс действительно перенёс в понедельник, чтобы решить проблемы, связанные с последствиями травмы, полученной в феврале 2023 года.

Операция проходила в клинике «Дешеус» в Барселоне, про которую пишут, что это уникальный для Испании многопрофильный медицинский центр, поскольку госпиталь частный, однако у него столь высокая репутация, что он получил статус университетского.

Оперировал Стролла доктор Хавьер Мир, признанный во всём мире специалист в области травматологии. Именно он занимался лечением Лэнса в 2023 году, поэтому проблема с рукой гонщика ему известна.

Всё прошло успешно, однако команда пока не торопится делать никаких официальных заявлений о сроках возвращения Лэнса в строй. Но сама по себе операция была не слишком сложная, поэтому велика вероятность, что гонщик успеет восстановиться к своему домашнему Гран При Канады, который пройдёт с Монреале с 13 по 15 июня.

Если же реабилитация всё-таки затянется, то за руль второй машины Aston Martin готов сесть Фелипе Другович, резервный пилот команды, несмотря на то, что он планировал выйти на старт «24 часов Ле-Мана» в составе команды Cadillac Whelen и пилотировать её гиперкар вместе с Джеком Эйткеном и Фредериком Вести.

Но бразилец сразу заявил, что его «приоритетом всегда была Формула 1», да и гоночный директор Aston Martin Майк Крак также подтвердил, что по условиям контракта приоритет на услуги Друговича именно у них.

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