Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик вспомнил бой против Артура Бетербиева, в котором он потерпел первое поражение на профи-ринге.

«Бетербиев сделал со мной то, что делал с 99 процентами своих соперников – просто сломал. Он тогда был в лучшей форме, лучше меня. У меня уже тогда не было сил на вторую половину боя, он постоянно давил на меня», – сказал Гвоздик.

В 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о будущем Василия Ломаченко – обладателя титула IBF в легком весе.

sport.ua