Седьмая ракетка мира пнул мяч и попал в линейного судью во время матча на Ролан Гаррос, но избежал дисквалификации (ВИДЕО)

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти, оказался в центре скандала во время четвертьфинального матча Ролан Гаррос против американца Фрэнсиса Тиафо.



Во втором сете, после проигрыша гейма, Музетти в порыве эмоций пнул мяч ногой и попал в грудь линейной судьи. Несмотря на инцидент, судья на вышке ограничился предупреждением за неспортивное поведение, и Музетти продолжил матч, одержав в итоге победу со счётом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

После матча Музетти прокомментировал инцидент: “Честно говоря, это было очень неудачное совпадение. Я немного испугался, потому что совершенно не хотел никому навредить. Поэтому я сразу подошёл к линейному судье и извинился. Думаю, предупреждение было справедливым, и, вероятно, судья увидел, что не было намерения, поэтому позволил мне продолжить игру.”

Соперник итальянца Фрэнсис Тиафо также ответил на вопрос об этой ситуации: “Он сделал это, и ничего не произошло. Я считаю это комичным. Очевидно, что это не последовательно.”

Инцидент вызвал волну обсуждений в теннисном сообществе, особенно в свете аналогичного случая с Новаком Джоковичем на US Open 2020 года, когда сербский теннисист был дисквалифицирован за попадание мячом в линейного судью. Эксперты отмечают, что в случае с Музетти судья, вероятно, учёл отсутствие намерения и серьёзных последствий для пострадавшего.

Лоренцо Музетти в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет против испанца Карлоса Алькараса.



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