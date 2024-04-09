В Pirelli завершили первый день тестов в Сузуке

Во вторник после Гран При Японии в Сузуке начались тесты прототипов шин Pirelli на сезон 2025 года с участием Sauber и RB. Сегодняшние тесты завершены, на трассе работали Валттери Боттас и Даниэль Риккардо.

Они проехали 133 и 106 кругов. Лучшее время финна – 1:34.002, австралийца – 1:34.815. Оба оказались на несколько секунд медленнее, чем в субботней квалификации, но результаты на круге сегодня не имели значения.

«Программа состояла из сравнения различных составов и конструкций шин на следующий сезон, в частности на выборе сочетания, позволяющего значительно снизить перегрев.

Утром во время дождя мы смогли поработать с промежуточной резиной в поиске решений, позволяющих использовать их без термочехлов», сказано в заявлении Pirelli по итогам дня.

Боттас завтра продолжит тесты, а Риккардо в RB заменит Юки Цунода.

Источник