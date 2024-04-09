Лунин в старте: стали известны составы мадридского Реала и Манчестер Сити

Мадридский Реал и Манчестер Сити объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. В частности, украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин выйдет с первых минут.

Стартовый состав Реала

Стартовый состав Сити

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Поединок состоится на «Сантиаго Бернабеу». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на стадии 1/8 финала Реал прошел немецкий Лейпциг, а Сити без проблем разобрался с Копенгагеном.

Ранее появилась информация, что Лунин подпишет новый контракт.

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