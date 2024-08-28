Кейн – на получении Золотой бутсы: Переход в Баварию был одним из лучших решений в моей жизни

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Нападающий "Баварии" Гарри Кейн дал комментарий после завоевания "Золотой бутсы".

"Переход в "Баварию" был одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей жизни. Пока я наслаждаюсь каждым моментом.

Хочу продолжить так же, как начал в прошлом сезоне, но важно и выигрывать трофеи. Мы хотим добиться успеха как команда", – заявил англичанин.