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Футбол

Кейн – на получении Золотой бутсы: Переход в Баварию был одним из лучших решений в моей жизни

“Но важно и выигрывать трофеи” (с)

Кейн - на получении Золотой бутсы: Переход в Баварию был одним из лучших решений в моей жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Баварии" Гарри Кейн дал комментарий после завоевания "Золотой бутсы".

    "Переход в "Баварию" был одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей жизни. Пока я наслаждаюсь каждым моментом.

    Хочу продолжить так же, как начал в прошлом сезоне, но важно и выигрывать трофеи. Мы хотим добиться успеха как команда", – заявил англичанин.

    Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов по итогам сезона 2023/24, забив 36 мячей в Бундеслиге.

    Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 95 млн. евро.

    www.ua-football.com

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