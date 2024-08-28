Формула E: В McLaren подтвердили контракт с Барнардом

В команде McLaren, выступающей в чемпионате мира по гонкам на электромобилях, подтвердили состав на следующий сезон: новым напарником опытного Сэма Бёрда станет 20-летний британец Тейлор Барнард.

Барнард был резервным гонщиком команды, но в этом году дебютировал в Формуле E и провёл три гонки на этапах в Монако и Берлине, заменяя травмированного Бёрда. Несмотря на то, что такая необходимость возникла неожиданно и Тейлору пришлось сесть за руль в Монако буквально в последнюю минуту, тогда он финишировал 14-м, а в обеих гонках берлинского этапа заработал очки, заняв 10-е и 8-е места.

Кстати, тогда ему ещё не исполнилось 20 лет, и он стал самым молодым гонщиком в истории Формулы E, которому удалось финишировать в призовой десятке.

Тейлор Барнард: «Я рад, что в 11-м сезоне буду выступать за команду McLaren в Формуле E. В прошлом сезоне я был резервным гонщиком и за это время многому научился, а в Монако и Берлине применил мои знания на практике.

Я в восторге от того, что буду выступать в гонках вместе с Сэмом и уверен, что смогу многому у него научиться. Он – один из самых опытных гонщиков чемпионата, и я надеюсь, что вместе мы сможем заработать для команды немало очков и несколько кубков».

Барнард выступает в гонках одноместных машин с 2020-го, в том числе два года назад он стал вице-чемпионом немецкой серии ADAC Ф4, а в 2023-м занял 2-е место в ближневосточной Формула Regional. В том же году Тейлор дебютировал в Формуле 3 и на классической трассе в Спа одержал первую победу.

В 2023-м он совмещал выступления в Ф2 в составе команды AIX Racing и сотрудничество с McLaren в Формуле E.

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