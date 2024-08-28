Защитник Зальцбурга: Знали, что Динамо будет давить на нас

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Защитник "Зальцбурга" Амар Дедич прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Сейчас тяжело подобрать слова. Прекрасные 4 игры – все вполне заслужено.

Было трудно, конечно, потому что мы знали, что они будут очень давить на нас из-за результата в первой игре. Они это делали.

Но я все равно считаю, что мы хорошо защищались в течение 90 минут и заслужили проход дальше", – заявил Дедич.