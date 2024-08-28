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Футбол

Защитник Зальцбурга: Знали, что Динамо будет давить на нас

Австрийский клуб прошел дальше

Защитник Зальцбурга: Знали, что Динамо будет давить на нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник "Зальцбурга" Амар Дедич прокомментировал ничью с "Динамо" (1:1) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    "Сейчас тяжело подобрать слова. Прекрасные 4 игры – все вполне заслужено.

    Было трудно, конечно, потому что мы знали, что они будут очень давить на нас из-за результата в первой игре. Они это делали.

    Но я все равно считаю, что мы хорошо защищались в течение 90 минут и заслужили проход дальше", – заявил Дедич.

    Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу австрийцев. В 3-м раунде квалификации "Зальцбург" обыграл "Твенте" (2:1, 3:3).

    www.ua-football.com

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