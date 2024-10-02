ЛЧ. Арсенал – ПСЖ 2:0. Саутгейтбол на стероидах

Лондонцы берут первую победу в турнире

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Лига Чемпионов. 2-й тур

Лондон, Эмирейтс

Арсенал – ПСЖ 2:0

Голы: Хавертц 20, Сака 35

"Арсенал" в прагматичной манере одолел ПСЖ. "Канониры" выдали сильный первый тайм, крайне эффективно наказали гостей за несколько ошибок в обороне. А затем перешли на режим удержания, на который Луис Энрике и его команда так и не нашли ответов.

"Арсенал" получил уже традиционную порцию критики за эстетическую составляющую, заслужив сравнение со стилем экс-губителя сборной Англии Гарета Саутгейта. И общие черты действительно нетрудно было заметить: ставка на стандарты, сухой футбол, игра на нейтрализацию и даже перестановка фулбеков на нерабочие фланги. Инструментарий может и тот же, но качество исполнения настолько лучше, что если это и Саутгейтбол, то только на стероидах.

ПСЖ ожидаемо забрал себе мяч еще в дебюте. И очень показательно, что 28-й минуте даже не смог нанести удара с игры. "Канониры" мощно играли без мяча, наглухо перекрыв ключевых исполнителей гостей. И регулярно за счет ситуативного прессинга ускользал в атаки на пространстве. Одна из первых таких стала голевой – Троссарду дали сто лет на мяча (вот вам и полузащита без разрушителей), тот протянул мяч, выждал врывание Хавертца и идеально ассистировал немцу подачей между защитником и Доннаруммой.

Через 15 минут игры была сделана. ПСЖ впервые сфолил на своей трети и "канониры" наказали со стандарта. Навес-удар Саки и три отвлекающих игрока на траектории мяча привели к еще одной минорной ошибке Джиджи на линии. Гости отвечали только индивидуальными всплесками своих вингбеков, которые все же имели относительную свободу.

План Энрике с ложной девяткой вызывал еще больше вопросов и после перерыва. Одна скидка на Дуэ за час – вот и весь выхлоп. А как только появился Коло Муани, пошла хоть какая-то динамика и нагрузка на защиту "Арсенала". Было попадание Невеша в перекладину с корнера, опасный лонгшот Ли Кан Ина и пару быстрых атак с участием Коло Муани. Но даже на гол престижа Париж не хватило. 2:0. Энрике и ПСЖ выглядят крайне устаревшими на фоне топов АПЛ.

Арсенал: Райя – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер (Кивер, 46) – Мартинелли, Райс, Парти (Мерино, 64), Сака (Льюис-Скелли, 90+2) – Хавертц, Троссард (Габриэл Жезус, 74).

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Жоау Невеш, Витинья (Фабиан Руис, 64), Заир-Эмери – Ли Кан Ин, Дуэ (Коло-Муани, 64), Барколя

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