«У него будет преимущество». Украинский боксер дал прогноз на Усик – Фьюри

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Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Прогнозист из меня такой себе. Шучу, что мой сын в этом лучше разбирается. Вспоминая то, как проходил первый поединок между боксерами, по моему мнению, Усик сейчас подходит к реваншу в статусе фаворита. Зная Александра и его дисциплину еще со времен сборной, то мало кто с ним сравнится по ответственности. Уверен, что он приложит все силы, чтобы закончить бой уверенной победой и на этот раз.

Хотя у Александра и будет преимущество, но многое зависит также от настроя Фьюри, от того, в какой форме он подойдет к этому бою, насколько сильно он хочет взять реванш. Вторая их встреча в ринге будет явно не менее яркой, чем первая! По накалу она точно будет лучше, думаю».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua