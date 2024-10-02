Берни Экклстоун: Пиастри станет чемпионом мира

Берни Экклстоун видит в Оскаре Пиастри будущего чемпиона мира. По мнению бывшего руководителя Формулы 1, произойдёт это в ближайшие два года.

«Пиастри – волшебный гонщик, – приводит слова Берни Экклстоуна sport.de. – Несомненно, он станет чемпионом мира. Когда? В следующие два года. Если машина McLaren будет такой же быстрой, как и сейчас, то это произойдёт. Оскар выделяется на фоне остальных.

В этом году титул достанется Максу Ферстаппену. Он уже лидирует в личном зачёте, и ему нужно немного удачи. В целом, Макс в состоянии взять титул.

Кубок конструкторов выиграет McLaren. У них два очень уверенных гонщика и очень хорошая машина. Ландо Норрис в этом году совершил несколько ошибок, которые он предпочёл бы не совершать, но я считаю, что сейчас он хорошо справляется».

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