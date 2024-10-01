Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяж Джордж Форман назвал боксера, который дал ему более тяжелый бой, чем Мухаммед Али.

«Кто дал мне самый тяжелый бой? Я должен сказать, что это был Рон Лайл. Он ударил меня так сильно, что я упал, оказался в нокдауне и поднялся. Это был самый тяжелый бой в моей жизни.

С Мухаммедом Али я мог делать все, что угодно, но я устал, и он смог отправить меня в нокдаун. Если бы я с большим уважением относился к Али, я мог бы выстоять на определенных этапах этого боя и сохранить энергию, но я не мог выстоять с Роном Лайлом, потому что он бы меня убил», – сказал Форман.

Форман сумел победить Лайла нокаутом в пятом раунде боя, который прошел в 1976 году.

Ранее легендарный Форман назвал единственного боксера, с которым рад, что никогда не дрался.

sport.ua