Британский экс-чемпион Леннокс был осужден за наркотики

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Кларк

Бывший чемпион Британии в суперсреднем дивизионе Леннокс Кларк получил тюремный срок.

Британец был осужден на шесть лет за торговлю наркотиками. Он распространял кокаин на территории Англии.

Было установлено, что Леннокс регулярно поставлял наркотик местному дилеру, а после того, как его заподозрили в содеянном, сбежал из страны и прятался Ирландии, Таиланде и Мексике. Однако, после того, как Кларк вернулся в Британию его сразу арестовали.

Ранее сообщалось, что экс-игрока «Арсенала» арестовали и изъяли наркотиков на 600 тысяч фунтов.

sport.ua