Хьюз – тест для Сепеды. Он претендует на Ломаченко или Камбососа

boxingscene. Уильям Сепеда

Пока легкий вес пытается разобраться, кто будет владеть титулами чемпиона мира, один из главных претендентов на пояса делает следующий шаг. 27-летний мексиканец Уильям Сепеда (29-0, 25 КО) будет боксировать против 34-летнего британца Макси Хьюза (26-6-2, 5 КО). Это поединок – элиминаторное противостояние за статус претендента на пояс IBF в легком весе (до 61,2 кг).

Сепеда – среди главных боксеров легкого веса. В случае победы он будет претендовать на Ломаченко или Камбососа

Достаточно долгий период времени легкий вес находился в состоянии ожидания абсолютного чемпионства Василия Ломаченко. Украинский боксер пробирался к нему сквозь непростые поединки. Был Линарес и первый нокдаун в карьере. Был очень непростой Педраса и огромный Люк Кэмпбелл. Всех их Ломаченко побил. А после этого проиграл молодому Теофимо Лопесу.

Могло бы показаться, что пришел новый, молодой и мотивированный чемпион. Но и он проиграл – Джорджу Камбососу, ставшему абсолютным чемпионом мира. Вторым в истории Австралии после Константина Цзю.

После этого Камбососа побил Девин Хейни. Сделал это дважды и, казалось, именно он останется в легком весе, придержав чемпионство. Но американец решил, что время удержания веса прошло и тоже сменил категорию на более тяжелую. Теперь за пояса снова борются новые люди, среди которых пытается ухватить свой последний шанс тот же Ломаченко.

Сейчас Василий стоит в шаге от чемпионства. Впереди бой против Джорджа Камбососа за пояс IBF. После него Ломаченко собирается нападать на других чемпионов. На того же Шакура Стивенсона с поясом WBC. Или кого-то из пары Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете, победитель которой получит титул WBO.

Но с другой стороны к нему подкрадывается молодой, агрессивный, физически сильный мексиканец Уильям Сепеда. Он, дебютировав в 2015 году, не проиграл еще ни одного поединка. Пять лет, до 2020-го, боксировал исключительно в Мексике, а с тех пор – исключительно в США.

Уильяма уверенно называют среди главных претендентов в легком весе. Серьезный рекорд по цифрам, более 80% досрочных побед. Ну очень крутые цифры.

С другой стороны, что за ними скрывается? Победы над середняками, крепкими бойцами и крайне редко — такими же проспектами, как и он. Тот же Джозеф Диас – хорошее имя. Но в 2022-м это уже не был тот же Джозеф Диас. Тогда уже настал момент, когда с американцем стало все ясно.

При этом нельзя сказать, что Сепеда – переоцененный боксер. По крайней мере, пока он не прошел реальную проверку. Потому что сейчас Уильям выглядит отлично. Он достаточно агрессивен, чтобы, смотря его поединки, не засыпать. И достаточно техничный, чтобы не выхватывать каждый второй удар лицом. И имеет удар, и может побоксировать. Похож на реального претендента, да. Осталось только проверить его серьезно.

Можно ли считать Макси Хьюза той самой проверкой? Главный вопрос перед этим поединком.

На самом деле, Макси – техничный боксер. Это точно не глупый оппонент, который ворвется на среднюю дистанцию к Сепеде и начнет обмениваться с ним ударами в бесконечном ритме, пока не упадет.

С Хьюзом придется постараться. Как пытался постараться Джордж Камбосос. Они встретились летом 2023 года и, если откровенно говорить, если бы австралиец проиграл, никто бы ничего плохого о судьях не сказал. Потому что это было достаточно справедливо.

Макси сделал все, чтобы создать для себя территорию безопасности. Классно контратаковал, ловил оппонента на ошибках, проваливал атаки и моментально пробивал в ответ. Агрессивный Камбосос на его фоне выглядел простаком.

Теперь испытание посерьезнее. Все же Сепеда – не Камбосос. Джордж пытается быть воином в ринге. Постоянно идти вперед, атаковать и не давать оппоненту отдыхать. Уильям – фактически то же самое, но еще и с мощным ударом. Сможет ли Хьюз уйти от них, а Сепеда попасть – главный вопрос противостояния.

Кто фаворит?

Сепеда – огромный фаворит с отрывом. На него можно поставить за 1.08. На его соперника – за 8.00.

Если быть справедливым, смотря просто на бокс спортсменов в предыдущих встречах, вопросов к коэффициентам не может быть никаких. Уильям действительно выглядит, как человек, который может и должен побеждать досрочно.

Главной проблемой Макси Хьюза является сила удара. Он бьет точно и вовремя, но недостаточно мощно. Просто от природы ему не дано это делать именно так. Этой силы удара хватило на Камбососа. Но вряд ли хватит на Сепеду. Хосе физически более мощный, сильный. Его реально сложно остановить. Он отлично пользуется тяжелым джебом, прижимает соперников к канатам и насыпает там ударами. В этом он страшный специалист.

Но такой поединок ответит на вопрос, готов ли Уильям проходить техничных соперников. Если Хьюз будет пройден легко – можно будет окончательно смело говорить о том, что Сепеда готов к титульным поединкам.

В противном случае вопрос о его способностях будет отложен ровно до следующего противостояния.

1.08

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8.00

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1.10

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8.05

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1.08

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8.00

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