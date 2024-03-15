Айо Комацу: У австралийской трассы свои особенности

Перед Гран При Австралии руководитель Haas F1 Айо Комацу говорил о прошедших гонках и особенностях трассы в Альберт-парке.

Айо Комацу: «На зимних тестах мы сосредоточились на решении главной прошлогодней проблемы – нехватки скорости на дистанции, и после двух гонок, прошедших на совершенно разных трассах и в разных условиях, мы вполне удовлетворены тем, что сделали шаг вперед. Но чтобы сделать окончательные выводы, нужно провести хотя бы четыре Гран При на разных трассах, с разными шинами и климатом.

Заработать очки в Джидде было очень важно. На зимних тестах мы поняли, что сможем бороться за 9-10 место с четырьмя другими командами средней группы.

Я был немного недоволен после Гран При Бахрейна, поскольку чувствовал, что со стратегией мы могли сработать лучше. И в Джидде мы выполнили эту задачу, максимально используя стратегию команды, когда Кевин помог Нико оторваться. С этого момента они оба пилотировали безупречно, Кевин ориентировался на целевое время круга, а Нико не допускал ошибок и отрывался.

Когда Нико оторвался, Кевин вновь продемонстрировал высокий темп, что ещё раз доказывает – в этом сезоне наша машина быстра на дистанции.

С нетерпением жду Мельбурна, у австралийской трассы свои особенности. По уровню прижимной силы она соответствует Бахрейну, но в остальном совершенно другая. При настройке машины мы вновь сделаем акцент на гоночном темпе. Деградация шин будет не такой низкой, как в Джидде, и не такой высокой, как в Бахрейне, а где-то посередине.

Впервые в этом году мы получим самые мягкие шины C5, которые в прошлом нам никак не удавалось заставить работать. В этом году мы пока не сталкивались с сильным пузырением, посмотрим, как сложится этот уик-энд».

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