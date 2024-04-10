Джек Дуэн: Я готов к Формуле 1

Резервный пилот Alpine F1 Джек Дуэн в этом году много работает на симуляторе, у него большая программа тестов с машинами 2021 и 2022 года – и он считает, что полностью готов к Формуле 1, тем более, что в конце сезона у Эстебана Окона и Пьера Гасли заканчивается контракт.

Джек Дуэн: «Я боролся с Лиамом Лоусоном и Оливером Берманом в Формуле 2, они оба – отличные гонщики, но и я добился хороших результатов в этой серии.

В машине Формулы 1 мне очень комфортно, я проехал большую дистанцию в разных условиях и чувствую себя более, чем готовым, если появится возможность сесть за руль основной машины, сразу показать хороший результат.

С начала сезона я плотно работаю с Эстебаном и Пьером, и вижу, что наши результаты очень близки. Переговоры о контракте на следующий год только начались. Руководство Alpine общается с моим менеджментом, а я пока стараюсь в этом не участвовать, сосредоточившись на работе резервного пилота. Важно, чтобы команда видела – эта работа даёт нужный эффект».

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