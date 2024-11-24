Тото Вольфф: В Лас-Вегасе мы просто разгромили всех

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, очень рад победному дублю, завоёванному в Лас-Вегасе Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.

Кстати, это 60-е подобное достижение в истории заводской команды штутгартского концерна, а впервые её гонщики заняли два первых места по итогам Гран При более 70 лет назад. Это произошло в июле 1954-го во Франции, на трассе в Реймсе, и тогда счёт победным дублям Mercedes открыли Хуан-Мануэль Фанхио и Карл Клинг.

Тото Вольфф: «Если бы кому-то удалось понять эти машины, было бы вообще прекрасно. Потому что сегодня мы просто разгромили всех соперников, мы доминировали и запросто могли ехать ещё быстрее. Но мы и так в какие-то моменты проходили круги чуть ли не на пару секунд быстрее, чем остальные.

Меня очень порадовал результат, команда в полной мере его заслужила, ведь чтобы его добиться, мы с огромным напряжением сил трудились на наших базах в Брэкли и Бриксуорте, а гоночная бригада выполняла свои задачи на трассах.

Когда вы разрабатываете машину, когда начинаете выступать на ней в гонках, то хотите, чтобы она одинаково хорошо справлялась с любыми трассами. А у нас всё отлично там, где высокие скорости, прохладные погодные условия и при этом не очень высокий уровень сцепления.

Конечно, в этом плане нам есть чем гордиться. Однако как только температуры повышаются, мы выступаем далеко не так хорошо. Но условия, в которых проходил Гран При Лас-Вегаса, однозначно нас устраивали.

Джордж Расселл сегодня пилотировал просто великолепно, он был словно с другой планеты и всегда, в каждый момент гонки контролировал её ход. По-моему, одним из ярких моментов было то, как он отбивал атаки Шарля Леклера. А Льюис Хэмилтон отыгрался, стартовав с 10-й позиции, и благодаря очень быстрой машине финишировал всего в пяти секундах позади напарника. Наши гонщики молодцы, снимаю перед ними шляпу!

Прошло уже немало времени с момента нашего предыдущего победного дубля, и это прекрасный результат для всей команды. Все отлично поработали в этот в уик-энд, мы были быстры начиная с первой тренировки и подтвердили нашу скорость в пятницу и субботу. Также радует, что нам удалось очень хорошо настроить машины.

Макс Ферстаппен сегодня в четвёртый раз стал чемпионом мира, и это вполне заслуженный успех, которого он добился благодаря тому, что отлично провёл первую половину сезона. Но надеемся, что в следующем году мы сможем с ним побороться».

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