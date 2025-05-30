Ферстаппен: Я рад, что однажды забуду этот сезон

В четверг в Барселоне Макс Ферстаппен признался, что этот сезон, проходящий с преимуществом McLaren, не доставляет ему удовольствия.

Макс Ферстаппен: «Честно говоря, мне это не кажется борьбой. Я просто стараюсь сделать всё возможное, чтобы немного повеселиться. Не думаю, что в будущем я буду часто вспоминать этот сезон, по крайней мере его первую треть.

Сейчас я не особенно думаю о том, насколько быстры мы окажемся на конкретной трассе. Я всегда делаю всё возможное. Повод для волнения может возникнуть в случае, если я буду знать, что мы окажемся быстрее всех, а всё остальное не играет большой роли.

В этом году у нас были как положительные моменты, так и отрицательные. В некоторых гонках мы теряли темп, и это никак не радовало. Я по-прежнему мотивирован на борьбу и заряжен на победу, но это не значит, что мне нравится этот сезон. Мне нравится думать, что однажды я его забуду».

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