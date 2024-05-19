Финалистка юниорского Уимблдона-2023 отстранена от выступлений за положительный тест на допинг

Никола Бартунькова нарушила правила Антидопинговой программы

Как сообщает сайт Международного агенства по обеспечению честности в спорте (ITIA), в феврале и марте этого года во время выступления на турнирах ITF W50 в Трнаве и W75 в Мариборе у чешской теннисистки были взяти пробы на допинг.

В обоих образцах, которые были разделены на А и B, подтвердилось наличие триметазидина, входящего в список запрещённых веществ в категории гормональных и метаболических модуляторов.

Сообщается, что у Бартуньковой не было терапевтического разрешения на приём данного вещества, и наличие его в допинг-пробе влечёт за собой обязательное временное отстранение. В случае Бартуньковой оно началось 16 апреля.

18-летней чешке запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования, которые проводятся под эгидой ATP, ITF, WTA, а также национальных федераций.

Отметим, что в прошлом сезоне Никола Бартунькова дошла до финала в одиночном разряде на юниорском Уимблдоне, а в 2022 году сыграла в парном финале на юниорском Ролан Гаррос.

На данный момент чешская теннисистка занимает 282-е место в мировом рейтинге WTA. В апреле она установила персональный рекорд, поднявшись на 226-ю позицию.

btu.org.ua