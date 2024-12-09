Уамантла (М15). Брайнин уступил лидеру посева в финальном поединке на турнире ITF

Украинский теннисист Александр Брайнин стал призером соревнований ITF M15 в Мексике



В решающем матче турнира в Уамантле Александр Брайнин (№770 АТР) уступил первому сеяному Лиаму Дракслю (№255 АТР) из Канады – 4:6, 1:6. Украинец четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок (у соперника – два эйса и три двойные ошибки), сделал один брейк и проиграл пять геймов на своей подаче. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

25-летний Александр Брайнин второй раз в карьере сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде. В начале ноября украинец стал чемпионом турнира ITF M15 в Турции.

btu.org.ua