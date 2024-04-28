Мартин Брандл о возможном уходе Ньюи из Red Bull

По словам Мартина Брандла, если Эдриан Ньюи перейдёт из Red Bull Racing в какую-либо другую команду, для неё это будет «двойная удача». И хотя в Милтон-Кинсе пока отрицают такой сценарий, исключать его не стоит.

В услугах самого успешного конструктора гоночных машин в истории чемпионата может быть заинтересована любая команда, которая в состоянии их оплатить. С одной стороны, это может быть Ferrari, с другой, ходили слухи, что весьма щедрое предложение Ньюи получил от Лоуренса Стролла, совладельца Aston Martin F1.

«Команды, располагающие средствами и ресурсами, уже давно пытаются переманить Эдриана Ньюи, – написал бывший гонщик, а ныне популярный комментатор телеканала Sky Sports на своих страницах в социальных сетях. – Когда и если с ним удастся договориться, для любой команды это будет двойная удача, ведь, во-первых, она получит доступ к его опыту и гениальным разработкам, во-вторых, Ньюи перестанет сотрудничать с другой командой».

Понятно, что «другая команда» – это Red Bull. За рулём машины RB20, последнего на сегодняшний день творения Ньюи, Макс Ферстаппен уже выиграл четыре из пяти гонок сезона, а вместе с Серхио Пересом обеспечил Red Bull Racing три победных дубля.

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