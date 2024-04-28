Пушич о травме Бондаренко: Это может быть серьезно

Главный тренер Шахтера Марино Пушич опасается, что из-за травмы лодыжки Артем Бондаренко может выбыть на длительное время.

О состоянии своего подопечного, который травмировался на старте матча с ЛНЗ, коуч рассказал на пресс-конференции.

«Мы надеемся, что травма не очень серьезная, и очевидно, если игрок должен покинуть поле после нескольких минут, а он кажется , вывихнув лодыжку, то вы знаете, что это может быть серьезная травма. Следует подождать день или два, и тогда у нас будет больше информации. ; сказал Пушич.

Повреждение Бондаренко оказалось настолько серьезным, что его пришлось выносить с поля на носилках. В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись 6 голами и 4 ассистами. Динамо, ранее в меньшинстве выигравшее победу над Днепром-1.

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