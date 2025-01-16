В Aston Martin предлагают миллиард Максу Ферстаппену

Британская Daily Mail пишет о желании владельца Aston Martin Лоуренса Стролла видеть в своей команде Макса Ферстаппена. Источник сообщил изданию, что Стролл-старший готов предложить четырёхкратному чемпиону мира контракт стоимостью в один миллиард фунтов стерлингов.

Предполагается, что такую сумму заплатят Ферстаппену за контракт до конца гоночной карьеры, по которому Макс будет зарабатывать около двухсот миллионов фунтов в год, и акции Aston Martin в придачу.

Якобы управляющий коммерческий директор Aston Martin Джефферсон Слэк в общении с потенциальными инвесторами уже заявил, что Макс присоединится к команде. На данный момент такое утверждение больше похоже на желание, чем на факт. Тем не менее, общение между Aston Martin и представителями Ферстаппена происходит на регулярной основе.

Источник, знакомый с ситуацией, приводит такие аргументы: «Они подписали контракт с Эдрианом Ньюи за 20 миллионов фунтов стерлингов в год, и Лоуренс не позволит, чтобы на этом всё закончилось. Он сказал, что хочет выиграть чемпионский титул и не позволит ничему встать у него на пути. Стролл-старший хочет положить конец эпохе доминирования Кристиана Хорнера и Тото Вольффа.

Предположительно, Эдриан считает, что Лэнс Стролл недостаточно хороший гонщик, а Фернандо Алонсо, которому 43 года, слишком стар. Ньюи полон решимости снова добиться успеха и хочет работать с лучшими.

В Aston Martin предложили Эдриану пакет акций, чтобы переманить его из Red Bull. Вероятно, то же самое они сделают и с Максом».

В Daily Mail обратились к Aston Martin с просьбой о комментариях, и официальный представитель команды «решительно отрицал», что Слэк рассказывал инвесторам о потенциальном контракте с Ферстаппеном. Представитель команды подчеркнул, что и у Стролла, и у Алонсо подписаны контракты не только на этот сезон, но и на 2026 год.

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