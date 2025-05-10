Дэн Таурисс: Мы не хотим быть похожими на других

Cadillac F1, новая команда Формулы 1, которая должна дебютировать в чемпионате в 2026 году, полным ходом к этому готовится, и в дни уик-энда в Майами была проведена её первая официальная презентация.

Впрочем, никаких особенных новостей пресса не узнала, но, по крайней мере, представители руководства команды и концерна General Motors поделились своим видением ближайших перспектив.

Cadillac F1 – совместный проект GM и частной инвестиционной компании TWG Global, ныне владеющей активами американской команды Andretti, которая в своё время и была инициатором прихода в Формулу 1.

В штате команды уже сейчас около 350 сотрудников, но постепенно их число вырастет до 1000, и они будут работать на трёх базах, расположенных в США и Великобритании. Силовыми установками, которые будут разрабатываться и производиться силами GM, займутся инженеры команды на базах в Индианаполисе и Шарлотте, штат Серверная Каролина, а третья база находится в Сильверстоуне, и там располагается конструкторский департамент.

Разумеется, всем интересно, кто в следующем сезоне выведет машины Cadillac F1 на старт Гран При Австралии, и в этом контексте называются разные имена, но вот что говорил в Майами Дэн Таурисс, глава TWG Motorsports, который руководит проектом создания новой команды.

«Мы не спешим с выбором гонщиков, – цитирует его официальный сайт чемпионата. – В процессе выбора гонщика для команды Формулы 1 надо учитывать множество факторов, а время пока терпит. Разумеется, в списке кандидатов в том числе есть имена, о которых сейчас много разговоров.

Но меня каждый день забавляет, когда я читаю, что мы уже находимся на финальной стадии обсуждения контракта, хотя это не так. Результаты гонщика – это один из факторов, а другой – его опыт. Поскольку команда новая, то в процессе анализа поведения машины чрезвычайно важно получать от гонщиков адекватную обратную связь, причём не только на трассе, но и на симуляторе.

Различных аспектов множество, и чтобы принять правильное решение, лучше не спешить, а собрать как можно больше информации.

Мы намерены пригласить американского гонщика, но для всех нас важно, чтобы выбор был правильным, поскольку важно, чтобы этот гонщик добился успеха. Мы хотим, чтобы этот человек был нацелен на успех и готов к нему…

С моей точки зрения, у успеха есть разные аспекты. Всё начинается с успешных выступлений на трассе. Мы хотим, чтобы у Cadillac F1 сформировалась армия болельщиков, а также хотим добиться коммерческого успеха. При этом мы не хотим быть похожими на других.

Хочется, чтобы наш проект отличался смелостью, свежестью и новизной – значит, надо найти способы, как этого достичь. Полагаю, если собрать воедино все эти факторы, то именно из них и складывается успех в Формуле 1».

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