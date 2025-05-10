Connect with us
Футбол

Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

    • Звёздного футболиста "Барселоны" попросили сделать фото и после узнали его.

    Девушки на улице попросили вингера "Барселоны" Ламина Ямаля их сфотографировать. Одна из них узнала известного футболиста и возник диалог.

    – Как тебя зовут?

    – Райан, – ответил футболист.

    – А на самом деле?

    – Райан, Райан.

    Тогда девушка повернулась к толпе и спросила: "Девочки, похож?". В толпе ответили "Это Ламин Ямаль". Девушка переспросила игрока "Барселоны":

    – Не Ламин?

    – Нет, нет, нет. Давайте фото, – ответил футболист.

    – А можно селфи?, – спросили в толпе.

    Ямаль сфотографировал девушек на заднюю камеру. Момент попал на видео:

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 51-м матче "Барселоны". На его счету 15 забитых голов и 24 ассиста.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis