Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

Звёздного футболиста "Барселоны" попросили сделать фото и после узнали его.

Девушки на улице попросили вингера "Барселоны" Ламина Ямаля их сфотографировать. Одна из них узнала известного футболиста и возник диалог.

– Как тебя зовут? – Райан, – ответил футболист. – А на самом деле? – Райан, Райан.

Тогда девушка повернулась к толпе и спросила: "Девочки, похож?". В толпе ответили "Это Ламин Ямаль". Девушка переспросила игрока "Барселоны":

– Не Ламин? – Нет, нет, нет. Давайте фото, – ответил футболист. – А можно селфи?, – спросили в толпе.

Ямаль сфотографировал девушек на заднюю камеру. Момент попал на видео:

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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 51-м матче "Барселоны". На его счету 15 забитых голов и 24 ассиста.

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