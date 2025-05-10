Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

Звёздного футболиста "Барселоны" попросили сделать фото и после узнали его.
Девушки на улице попросили вингера "Барселоны" Ламина Ямаля их сфотографировать. Одна из них узнала известного футболиста и возник диалог.
– Как тебя зовут?
– Райан, – ответил футболист.
– А на самом деле?
– Райан, Райан.
Тогда девушка повернулась к толпе и спросила: "Девочки, похож?". В толпе ответили "Это Ламин Ямаль". Девушка переспросила игрока "Барселоны":
– Не Ламин?
– Нет, нет, нет. Давайте фото, – ответил футболист.
– А можно селфи?, – спросили в толпе.
Ямаль сфотографировал девушек на заднюю камеру. Момент попал на видео:
В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 51-м матче "Барселоны". На его счету 15 забитых голов и 24 ассиста.