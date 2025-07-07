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Футбол

Украинские гранды – в топ-20 по количеству очков в квалификации ЛЧ (если бы их давали за победы и ничьи)

Украинские гранды – в топ-20 по количеству очков в квалификации ЛЧ (если бы их давали за победы и ничьи)

    • Платформа футбольной статистики Football Meets Data опубликовала рейтинг клубов, которые чаще всех добивались положительного результата в отборочном цикле Лиги чемпионов.

    "Динамо" в списке заняло второе место. За всю историю турнира киевляне сыграли в квалификации 75 матчей (43 победы, 16 ничьих, 16 поражений, разница голов – 141:74). На первой строчке оказалось загребское "Динамо" (108 поединков), на третьей позиции – "Селтик" (72 игры).

    "Шахтер" замыкает топ-20 (40 встреч, 22 виктории, 10 ничьих, 8 поражений, разница мячей – 66:38).

    www.ua-football.com

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