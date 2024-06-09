Тони Беллью рассказал, есть ли шансы у Фьюри одолеть Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Является ли поражение Фьюри позорным? Нет. Тайсон может победить в реванше с Усиком, любой боксер может вернуться. Однако, исходя из последнего поединка, пока нельзя сказать, что Тайсон победит в реванше. Однако шансы у него есть, 100%», – сказал Беллью.

Ранее Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров.

sport.ua