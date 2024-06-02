Изола: Специальные шины не решат проблему Монако

После гонки в Монако, которая превратилась в не слишком быструю процессию с минимальными перестановками по всему пелотону, звучат различные предложения, как не допустить повторения подобного в будущем. Среди них – создать специальные шины для Монако, но руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола говорит, что этому будет препятствовать отсутствие возможности провести тесты на городской трассе.

Марио Изола: «Создание специальных шин – вполне реальная задача, но единственная проблема – найти для проведения тестов трассу, похожую на Монако. Для проверки составов мы всегда тестируем шины на трассах разного типа, но в Монако уникальная трасса, и у нас просто нет ни одного другого автодрома с похожими характеристиками.

Мы не можем просить город перекрыть дороги для проведения тестов на трассе – это просто невозможно. И, как я сказал, очень сложно найти другую трассу, которая будет похожа на Монако.

Проблема с обгонами очевидная для Монако, и она связана с особенностями трассы, а не с количеством пит-стопов или любым другим фактором. Организаторы не могут расширить трассу, а машины слишком большие. Например, мы увидели хорошую гонку в Формуле 3 с большим количеством обгонов, но там и машины меньше. С Формулой 1 так не получится.

По опыту мы знаем, что команды просто контролируют темп, чтобы сократить количество пит-стопов. Если обязать проводить несколько пит-стопов, то, на мой взгляд, они все проведут их на одном круге, и это ни на что не повлияет».

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