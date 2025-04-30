Мадрид. Киченок и Кенин не смогли выйти в полуфинал соревнований

Украинско-американская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Испании
Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 8) – Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) 3:6, 1:6
Киченок и Кенин сыграли третий совместный четвертьфинал в этом году и не смогли впервые пробиться в полуфинал.
В марте они играли на этой стадии турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, а в этом месяце – на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
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