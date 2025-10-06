Хаккинен: Мои дети тренируются, как Льюис Хэмилтон

Дети бывших финских гонщиков Формулы 1 идут по стопам отцов и уже делают первые успехи в картинге, и это не только Робин Райкконен, но и Элла Хаккинен, дочь двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена.

В ноябре ей исполнится 15 лет, в настоящее время она выступает в европейской картинговой серии The Champions of the Future («Чемпионы будущего»), причём её увлечение настолько серьёзное, что отец Эллы не исключает: лет через пять она сможет осуществить свою мечту – стать гонщицей Формулы 1.

«Когда я смотрю на ребят, выступающих сейчас в картинге, то вижу, что среди них есть невероятно талантливые гонщики, – поделился Мика в интервью финской газете Ilta-Sanomat. – Но когда они переходят в более серьёзные классы, требования повышаются. Когда они садятся за руль более мощных машин, тут уже нужно выдерживать не 15-20 кругов на трассе, а пилотировать на полной скорости в течение часа. А это тяжело, если на машинах нет усилителя рулевого управления.

Девушки поднимутся до высших категорий автоспорта к 2030 году, это может быть и Элла, и кто-то ещё, но у нас составлен очень простой и чёткий план. Безусловно, женщины уступают мужчинам по мышечной силе, но если поставлена цель добиться успеха, то делу не помогут разговоры о том, что машина будет каким-то особым образом настроена именно под вас.

Поэтому мы по полной программе занимаемся с тренером из центра Hintsa Performance, который отвечает за физическую подготовку моих детей, Эллы и 12-летнего Даниэля. Делать это надо грамотно, но именно такие подходы и практикуются.

Тренируются дети очень интенсивно: каждый день пробегают по 10 километров, занимаются растяжкой, укрепляют мускулы и соблюдают строгую диету. Всё предельно серьёзно.

Вне зависимости от того, станут ли когда-нибудь гонки их профессией, они в любом случае получат хорошую спортивную подготовку, у них выработается правильный режим питания и сна. Другими словами, мы готовимся к любому возможному сценарию, и могу сказать, что мои дети под руководством специалистов Hintsa Performance тренируются так же, как Льюис Хэмилтон или любой другой гонщик Формулы 1. Никаких пробелов в их подготовке быть не должно.

В серии The Champions of the Future около ста участников, среди них восемь девушек. На недавнем этапе в Словакии Элла завоевала поул и финишировала второй в гонке – это прекрасный результат. Всё идёт в нужном направлении, дочку отличает невероятная мотивация. Она хочет стать профессиональной гонщицей, но уже сейчас проявляет настоящее упорство.

Она очень талантлива, я это говорю не просто как её отец – моё мнение основано на личных наблюдениях, а я всё-таки бывший гонщик Формулы 1…»

