НХЛ. Эдмонтон продлил тренера, защитник Флориды и рекордные деньги Анахайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды НХЛ уже закончили предсезонные матчи и готовятся к старту регулярного сезона 7 октября. Финалисты минувшего Кубка Стэнли оформили важные контракты, а Анахайм заключил рекордный договор в своей истории.

– Эдмонтон продлил контракт с тренером Крисом Кноблаухом, который получил договор на три года. Наставник дважды за два сезона вывел Ойлерз в финал Кубка Стэнли, но дважды уступил Флориде.

– Флорида перед стартом сезона продлила контракт с защитником Нико Микколой. Игрок получил контракт на 8 лет и 5 миллионов ежегодно.

29-летний игрок в прошлом сезоне забросил 6 шайб и набрал 22 очка, являясь одним из лидеров команды по блокированным броскам и силовым приемам. Завоевал два кряду Кубка Стэнли.

Миккола стал третьим хоккеистом в межсезонье, кто подписал с Флоридой долгосрочные контракты. Ранее это сделали Брэд Маршан и Сэм Беннетт.

– Анахайм подписал контракт на 8 лет и 72 миллиона с одним из своих самых перспективных игроков, Джексоном Лякомбом. Это рекордный контракт в истории Дакс.

В прошлом сезоне 24-летний Лякомб набрал 43 очка в 75 матчах. Утки ожидают, что защитник станет одним из лидеров команды после завершения перестройки.

– основной вратарь Миннесоты Филип Гувставссон подписал новый контракт на 5 ле и 34 миллион. В прошлом сезоне игрок выиграл 31 матч и пять раз сыграл на ноль.

sport.ua