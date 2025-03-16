Индиан-Уэллс. Дрэйпер разгромил Руне в финальном матче и выиграл дебютный титул ATP 1000

Джек Дрэйпер стал новым чемпионом на “Мастерсе” в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джек Дрэйпер (Великобритания, 14) – Хольгер Руне (Дания, 12) 6:2, 6:2

Британский теннисист сравнял счет в очных встречах с Руне, которому проиграл в предыдущем сезоне на “Мастерсе” в Цинциннати, где они играли в 1/4 финала. За шесть сыгранных матчей в Индиан-Уэллс он проиграл только один сет – чемпиону двух прошлых лет Карлосу Алькарасу.

Путь к титулу:

R128: BYE

R64: Жуан Фонсека (Бразилия, WC) 6:4, 6:0

R32: Дженсон Бруксби (США, PR) 7:5, 6:4

R16: Тэйлор Фритц (США, 3) 7:5, 6:4

QF: Бен Шелтон (США, 11) 6:4, 7:5

SF: Карлос Алькарас (Испания, 2) 6:1, 0:6, 6:4

FR: Хольгер Руне (Дания, 12) 6:2, 6:2

Джек Дрэйпер – второй британец, который победил на BNP Paribas Open, повторив успех Кэмерона Норри четыре года назад. Также он стал лишь пятым британским игроком, в активе которого есть хотя бы один титул ATP 1000. Ранее, кроме Норри, такое удавалось Тиму Хенману (1), Грегу Руседски (1) и Энди Маррею (14).

В целом это третий титул для Дрэйпера на уровне ATP в шести сыгранных решающих матчах. В прошлом сезоне Джек стал чемпионом на турнире ATP 250 в Штутгарте и турнире ATP 500 в Вене.

В обновлённом рейтинге ATP Джек Дрэйпер впервые войдет в топ-10, поднявшись на седьмое место.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua